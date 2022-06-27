В Институте стратегических исследований и безопасности каждый день мониторят ситуацию в РФ.

В России назревает конфликт между региональными элитами и федеральным центром. Социально-экономическая ситуация в РФ критическая. Есть шансы до зимы закончить войну на выгодных для Украины условиях.

К такому выводу пришел эксперт Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, который каждый день мониторит социально-экономические протесты в России, передает 24 канал.

"Из того, что я знаю о том, что происходит на территории России – у них там ситуация уже критическая. Нельзя говорить о том, что изменится режим, что Путина не будет. Нет, такого не произойдет. Пока Путин будет дышать, он будет управлять, – сказал Лисянский.

Отмечается, что протестов в РФ все больше и больше, в основном в связи с невыплатой зарплат и безработицей. К началу июня 2022 года протестные акции прошли в 45 из 80 регионов в России.

Как отметил эксперт, ситуация в России с финансами очень плохая, хотя оккупанты продолжают говорить, якобы денег у них хватает:

"И по состоянию на сегодняшний день, следующие полгода будут. Вероятность того, что удастся закончить войну на выгодных для Украины условиях до зимы – есть".

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину назначили нового ответственного за ведение войны. Им стал российский генерал-полковник Геннадий Жидко.

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