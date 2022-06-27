Эксперт видит в действиях агрессора попытки отвлечь внимание от войны в Украине.

В Литве были заранее готовы к выходкам России в связи с блокировкой транзита санкционных грузов по железной дороге в Калининградскую область.

Об этом рассказал 24 каналу литовский политолог, руководитель офиса Freedom House в Литве Витис Юрконис.

По его словам, литовцы понимают все возможные угрозы.

"Мы к этому готовились. Мы об этом говорили годами. И с Брюсселем, и с НАТО, и с соседними государствами", - отметил Юрконис.

По словам политолога, в его стране не исключают ни одного сценария, однако не намерены паниковать. Также там понимают, что так или иначе основная борьба происходит на территории Украины.

"Здесь можно даже видеть и попытки отвлечь внимание, чтобы мы больше говорили о странах Балтии или были обеспокоены своей безопасностью. Это не вопрос выбора, но нужно понимать, что все равно основное внимание должно идти на войну в Украине и поддержку там", - считает политолог.

При этом он добавил, что благодарен украинцам, что они обращают внимание и на эти вопросы тоже.

Конфликт Литвы и России из-за блокады Калининградской области

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Ранее украинский политолог Петр Олещук оценил шансы наступления России на Литву и угрозы Путина в отношении стран НАТО.