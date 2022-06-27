ISW сообщает, что начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Геннадий Жидко руководит так называемой "спецоперацией" в Украине.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины за ведение войны отвечает российский генерал-полковник Геннадий Жидко.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ISW сообщает, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова руководит так называемой "спецоперацией" в Украине.

Кроме того, ISW заявляет, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить "тайную мобилизацию" для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.

Государственная дума России объявила о планах рассмотреть 28 июня поправку к закону о военной службе, которая позволит предлагать военные контракты юношам сразу после достижения "совершеннолетия" или окончания средней школы, чтобы таким образом обойти необходимость прохождения военной подготовки призывников.

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022:

Утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Ельмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.

По данным ГСЧС, очаги возгорания обстрелянного многоэтажки в Киеве ликвидирован.

Полковник объяснил, почему Россия 26 июня обстреляла Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: