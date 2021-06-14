В Санкт-Петербурге скейтер попытался проехать на скейте под лошадью. Животное несколько раз ударило его копытом.
Видео с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Baza.
На нём видно, что молодой человек едет на скейте прямо на лошадь. Вместо того чтобы объехать её, он сгибает ноги в коленях и приседает.
Животное пытается отойти, но копытами ударяет по парню, оказавшемуся прямо под ним.
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"Очередная премия Дарвина уходит в Петербург. Там скейтбордист получил серьёзную черепно-мозговую травму, пытаясь совершить трюк в стиле Тони Хоука. Парень решил проехаться на скейте под лошадью", - говорится в сообщении.
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