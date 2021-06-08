Табуны лошадей Пржевальского пополняются в середине апреля - начале мая.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили табун лошадей Пржевальского с четырьмя молодыми лошадками.

Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

"Табун из 12 особей заметили на северной окраине города Чернобыль. Четверо лошадей - жеребенки этого года. Они отличаются размером и светлым цветом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что табуны лошадей Пржевальского пополняются в середине апреля - начале мая. Беременность кобылы длится 12 месяцев, а новорожденный жеребенок сразу встает на ноги.

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В мае малышей увидеть трудно, ведь животные держатся в укромных местах.

"Через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна. Появляется возможность оценить нынешний приплод", - отметили ученые.

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Автор: Александр Топчий