Оказалось, что подростка совратил взрослый приятель.

В России на Кубани ученица девятого класса обратилась в больницу с жалобами на боль в животе и неожиданно для всех родила ребенка.

Как пишет kuban.kp.ru со ссылкой на источник, медики рассказали о родах несовершеннолетней правоохранителям.

Отмечается, что школьницу совратил взрослый приятель, его личность уже установили. Девочка призналась, что именно он отец ребенка.

Школьница поступила в больницу с сильными болями. Проведенные обследования показали, что девочка беременна.

У подростка начались схватки, в связи с чем ее экстренно направили в акушерское отделение. Сообщается, что сейчас угрозы здоровью матери и ребенка нет.

Читайте такжеВ России школьница родила ребенка и спрятала его в морозилкеРанее сообщалось, как в Черниговской области 13-летняя родила от 18-летнего парня. Родителям девочки было известно о ее отношениях со старшим парнем, но они этому не помешали.

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