Все издевательства над животным сопровождались веселым смехом.

На Харьковщине школьница издевалась над кошкой и шокировала соцсети.

О поступке девятиклассницы сообщил один из местных Telegram-каналов, опубликовав видео, снятое на месте происшествия. По предварительным данным, все случилось в пгт Печенеги Харьковской области. Точная дата съемки неизвестна.

"...пгт Печенеги, Харьковская область. Ученица 9 класса, которая ранее уже состояла на учете в полиции, играет в футбол котом", - говорится в сообщении.

В ролике видно, как в темное время суток на улице молодая девушка в синей куртке держит животное за загривок и спрашивает у своей знакомой, которая ее снимает, хорошо ли ее видно. Затем расстегивает нижнюю часть куртки, чтобы удобнее было бить, что-то говорит кошке и со всей силы ударяет ее ногой.

Животное отлетает в ближайший забор. Все это сопровождается веселым смехом как самой активной участницы происходящего, так и "операторши".

Затем девушка подходит к кошке, снова берет ее за загривок, начинает трясти. При этом животное отчаянно мяукает, а "операторша", смеясь, говорит: "Ты сейчас убьешь ее, не надо. Им же так же больно, как и нам".

В комментариях пользователи не сдерживали своего гнева:

"...невозможно смотреть, сердце разрывается".

"...как таких земля носит".

"Сейчас же есть статья за жестокое обращение. И еще привлечь ту ****, которая снимала. Боже мой, какой ужас. Как страшно".

"Боже, кого мы растим...".

Многие стали угрожать девушкам расправой.

В полиции пока публично не комментировали произошедшее.

Напомним, с 8 ноября в Украине вступили в силу изменения в положения законодательства, которые усиливают административную и уголовную ответственности за жестокое или безответственное обращение с животными.

Читайте такжеРада приняла новые правила содержания животных: чего ждать владельцам домашних любимцевСогласно статье 89 КУоАП (Жестокое обращение с животными), издевательство над животными, в том числе бездомными, которое повлекло их мучения, причинило им физическую боль, страдания, но не повлекло телесных повреждений, увечья или гибели, влекут наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 гривень.

А те же действия, совершенные в отношении двух и более животных или группой лиц, или лицом, которое в течение года уже привлекалось к ответственности за такое же нарушение, - наложение штрафа в размере от 5100 до 8500 гривень или административный арест на срок до 15 суток.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харьковской области живодеры убили кошку и повесили на воротах церкви. Волонтеры утверждают, что в той местности орудует банда живодеров и это не первая жертва. Погибшая - бездомная кошка по кличке Мальва. Ранее из-за людей она уже практически потеряла одну лапу.

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