Родителям девочки было известно о ее отношениях со старшим парнем, но они этому не помешали.

13-летняя школьница Наталья из Черниговской области, ставшая известной на всю страну, когда забеременела от 18-летнего Сергея Коцюбы, родила дочь.

Об этом сообщает "Общественное".

Как говорит отец, дочь назвали Полиной. Роды проходили стремительно - скорая не успевала довезти Наталью из ее родного села Городище до Чернигова, поэтому рожала она в райцентре - городе Мена.

"Родила девочку. Назвали Поленья. Вес 2800. Я позавчера ездил, но меня в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им передачу и все", - объяснил Коцюба, добавив, что 21 октября Наталью вместе с дочкой выпишут.

Сергей также отметил, что еще не расписался с матерью его ребенка.

Стоит отметить, что брачный возраст для мужчин и женщин в Украине наступает в 18 лет, но жениться можно и в 16 - лишь при условии, если суд установит, что это в интересах несовершеннолетнего. Кроме того, возраст сексуального согласия в нашей стране наступает в 16 лет.

Читайте такжеНа Волыни 13-летняя девочка родила от 63-летнего отчима-насильникаОб этом случае стало известно несколько месяцев назад, когда Наталье было 12, а Сергею - 17 лет. Отчим Натали - крестный отец Сергея. Родителям девочки было известно о ее отношениях со старшим парнем, но они не помешали этому.

В отношении Сергея уже открыто производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, из-за чего ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Но молодые родители хотят воспитывать ребенка вместе.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом же году украинский суд освободил от заключения 19-летнего студента лицея, от которого в 2019 году родила 12-летняя девочка, поскольку на момент их интимных отношений он был несовершеннолетним.

Автор: Станислав Кожемякин