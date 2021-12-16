От удара авто перевернулось. По предварительной информации, у водителя переломы.

В российском Международном аэропорту Шереметьево в Москве один из самолетов сбил машину.

Как пишет Telegram-канал SHOT, пострадало авто для обработки противообледенительной жидкостью. От удара после столкновения машину перевернуло на бок.

"Предварительно, Airbus случайно зацепил спецтехнику крылом", - говорится в сообщении.

По данным источника "Известий", командир самолета начал движение без команды. Оператор машины получил переломы.

На опубликованном видео с места событий видно, как авто лежит опрокинутое, а рядом уже стоят подъехавшие машины пожарной службы и полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее на Аляске пассажирский Boeing при посадке сбил медведя. Пассажир рейса, летевшего из Египта в Россию, совершил самоубийство в самолете: повесился прямо в туалете. Под Киевом пьяный капитан на иномарке въехал в МиГ-29. Пьяные россияне избили женщину на борту самолета за замечание. А в одном из российских аэропортов пытались поймать "человека-паука".

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Автор: Катерина Комолова