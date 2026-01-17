'Яркий, дружелюбный и вкусный': турист, ненавидевшиий Париж, рассказал, почему передумал

Французская столица на самом деле очень многогранна, и стоит увидеть ее с разных сторон, прежде чем делать выводы.

Париж является самым популярным туристическим направлением в мире. Вместе с тем город имеет много хейтеров, если выражаться современным языком. Таким когда-то был и путешественник по имени Мэтт Чарльтон.

В авторской статье для Independent Мэтт рассказал, что несколько раз бывал в Париже, и всегда без особого удовольствия. А одна поездка окончательно испортила его впечатление от французской столицы. Его раздражали мрачные официанты, безумные толпы зевак и общее впечатление, будто находишься в скучном музее под открытым небом.

Однако мнение Мэтта изменилось после того, как он решил посетить фестиваль We Love Green в Сен-Венсенском лесу – крупнейшем общественном парке города. На нем выступают как местные исполнители, так и некоторые всемирно известные группы.

Сам фестиваль, рассчитанный на 150 000 зрителей, по словам Метта, имеет "дружескую, красочную, расслабленную атмосферу". Однако действительно уникальной особенностью мероприятия является еда: она исключительно вегетарианская. Каждый год целый комитет французских экспертов по кулинарии тщательно планирует меню, чтобы поразить гостей.

"Еда здесь становится почти главным событием, а главным блюдом является Burger D'Amour – блюдо на основе грибов, к которому постоянно выстраиваются очереди из пятидесяти человек", – рассказал путешественник.

В окрестностях парка, где проводится фестиваль, Мэтт нашел немало приятных ресторанчиков и магазинчиков с интересным товаром, ориентированным на меломанов.

"Это невероятно очаровательно, и это совсем другой мир. Следите за творческими людьми, неправильными формами и первопроходцами, и вы получите невероятно другой опыт пребывания в городе. Мне удалось найти яркий, дружественный и вкусный Париж, который очень изменил мое мнение", – пишет турист.

