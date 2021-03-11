ДТП привело к материальному ущербу в виде термических и механических повреждений двигателя самолета и других агрегатов боевой машины.

В Василькове Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного самолета и элитного внедорожника.

Об этом сообщают источники Obozrevatel.

«Исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитан Ш. 1974 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле) и управляя личным автомобилем "Volkswagen Touran", номерной знак КРМ 255, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где допустил столкновение с задней частью военного самолета "МиГ-29", который в то время буксировался к месту стоянки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения военный самолет загорелся. Пожар ликвидировал пожарный расчет военной части А1789.

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ДТП привело к материальному ущербу в виде термических и механических повреждений двигателя самолета и других агрегатов боевой машины.

Водитель Ш. в результате ДТП получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.

По данному факту военная прокуратура Киевского гарнизона начала досудебное расследование в уголовном производстве №42021110350000030 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.411 УК Украины, которое по подследственности направлено в ТУ ГБР в Киеве.

«Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется группой прокуроров военной прокуратуры Киевского гарнизона. Сам Ш. в порядке ст. 208 УПК Украины не задерживался, сообщение лицу о подозрении в настоящее время не объявлено», - отметил источник издания.

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Автор: УНИАН