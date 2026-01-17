Стоит ли переплачивать: блогер протестировал телевизоры стоимостью от $30 до $30 000

Тест основан на обзоре Linus Tech Tips, результаты которого вызвали живой интерес среди поклонников техники.

Известный техноблогер Linus Tech Tips провел нестандартный эксперимент и сравнил, какие телевизоры можно купить на разные бюджеты – от всего 30 до 30 000 долларов, чтобы понять, оправдывает ли цена качество на практике.

"Общепринятое мнение гласит: чем больше платишь, тем больше получаешь за свои деньги. Но всегда ли это так?", – решил разобраться Linus и взглянул на вопрос внимательнее, пишет SuperCardBlondie.

Первым на обзор попал бюджетный 32-дюймовый Insignia Fire TV стоимостью около 35$. На первый взгляд такой телевизор кажется неприметным, но в тесте он продемонстрировал удивительно достойное качество изображения, неплохие углы обзора и полезные порты, включая возможность подключения оптического аудио.

Тем не менее при использовании его как Смарт ТВ возникали ограничения, а для игр он оказался не лучшим выбором, поэтому автор отметил, что такая модель лучше подойдет для гостевой комнаты или кабинета, но вряд ли станет основным телевизором в доме.

Следующим в сравнении шел 55-дюймовый Roku TV за 300$, который уже заметно превосходит по размеру и качеству картинки первую модель. Экран был гораздо резче, однако блогер подчеркнул, что для полноценной работы требуется регистрация аккаунта, переключение входов оказалось неудобным, а реализация HDR на LCD-панели показала себя не идеально без затемнения.

83-дюймовый OLED за $3000 продемонстрировал наилучшее качество изображения среди всех рассмотренных моделей. Он отличался высокой яркостью для HDR-контента и крутой начинкой, не говоря уже о том, что он был куплен со скидкой за 2497 долларов.

Кульминацией эксперимента стал огромный 110-дюймовый телевизор Hisense с RGB mini-LED-подсветкой стоимостью 30 000$ (около 1,3 млн грн). За счет своего гигантского размера и топовых технологий телевизор действительно впечатляет. RGB mini-LED обеспечивает экстремальную яркость и широкий цветовой охват, хотя при близком просмотре заметна невысокая плотность пикселей (PPI) – даже ниже, чем у самого дешевого Insignia.

В финале обзора автор подвел итоги: у каждой модели есть свои сильные и слабые стороны. Телевизор за 300$ он назвал "золотой серединой" по цене- качеству, OLED-панель за 3000$ – оптимальным выбором для тех, кто ценит качество изображения, а вариант за 30 тысяч – самым эффектным с точки зрения зрелищности.

Прямого рекомендационного вывода блогер не сделал, оставив зрителям право самим решать, сколько стоит переплачивать за технологии.

Исследование показало, что за последние 25 лет цены на телевизоры упали более чем на 90 процентов – несмотря на постоянное увеличение размера и разрешения экрана. При этом эксперты предупреждают, что в будущем тенденция к снижению цен может замедлиться или даже "развернуться".

Эксперты выяснили, как долго телевизор может непрерывно работать. Оставлять телевизор включенным круглосуточно не так безобидно, как кажется.

