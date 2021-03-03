В Донецкой области пассажирский пригородный поезд раздавил автомобиль Audi А6. Водитель погиб.
По информации ГСЧС области, авария произошла около девяти утра на железнодорожном переезде в селе Новоселовка Покровского района. Пригородный поезд «Скотоватоя — Славянск» наехал на авто, которое оказалось на путях.
В салоне был водитель и пассажир, одного мужчину смогли извлечь украинские военные и медики, тело другого пришлось доставать спасателям.
Читайте такжеВ Мариуполе нашли мертвыми парня с девушкой: загадочное убийство расследует полиция (фото)В 12:20 работники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента смогли демонтировать водительскую дверь и извлечь погибшего водителя. Тело передали работникам Национальной полиции.
По данным правоохранителей, 56-летний водитель переезжал железнодорожный переезд на красный свет. В результате аварии поезд протащил авто примерно на 150-200 метров вперед.
Водитель скончался на месте, а пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Торецька.
«Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и возможных свидетелей аварии. Предварительная правовая квалификация — ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», — сообщили в полиции.
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