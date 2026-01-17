Самое долгоживущее позвоночное животное в мире сохраняет зрение веками, - ученые

Ученые долгие годы считали, что у этих акул ужасное зрение, но это не так.

Гренландская полярная акула, вероятно, обладает механизмом восстановления ДНК, который сохраняет ее зрение на протяжении столетий. Это открытие дает новое понимание процессов, связанных со старением, зрением и долголетием, пишет IFLScience.

Отмечается, что гренландские полярные акулы являются медлительными, но самыми долгоживущими позвоночными животными на планете. Возраст некоторых акул этого вида достигает 400 лет.

В издании напомнили, что гренландские полярные акулы обитают в регионе между умеренной Северной Атлантикой и Арктическим океаном. Эти акулы могут выдерживать температуры до -1,1 °C и погружаться на глубину до 3000 метров.

Видео дня

Кроме того, у гренландских полярных акул большой аппетит. Они питаются рыбой и кальмарами, а также тюленями и останками уже мертвых животных.

В издании добавили, что исследователи долгие годы предполагали, что гренландские полярные акулы практически слепы. Дело в том, что на глазах этих акул часто можно заметить паразитов - веслоногих рачков Ommatokoita elongata. Они прикрепляются к роговице и питаются тканью глаза.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Nature Communications, глаза гренландских полярных акул все еще функционируют, даже если на них присутствуют паразиты. Ученые обратили внимание на то, что акулы двигали глазными яблоками в сторону света.

Более того, исследователи заметили, что глаза даже старых акул могут быть удивительно здоровыми.

"Я помню, как разрезала ткань глаза гренландской акулы (по сути, нарезала ее на очень тонкие кусочки и рассматривала под микроскопом) и подумала: "Вау, это выглядит вполне нормально". Я подумала, что, наверное, разрезала глаз молодой особи, но потом проверила свои записи и обнаружила, что ей было почти 130 лет!" - рассказала журналистам автор исследования доктор Лили Фогг, морской биолог из факультета экологических наук Базельского университета.

Почему акула-молот имеет такую странную форму головы

Ранее в IFLScience рассказали, почему у акулы-молота такая странная форма головы. Отмечается, что такая форма головы имеет свои плюсы.

У акулы-молота широкий угол зрения, что помогает ей во время охоты. Исследование 2009 года показало, что крылоголовая и гребенчатая молотоголовые акулы имеют бинокулярные поля зрения 48° и 34° соответственно, тогда как у обычных акул этот показатель не превышает 15°. Это дает им преимущество в обнаружении добычи, уклонении от угроз и выживании.

Форма головы также позволяет эффективнее использовать особые сенсорные органы, известные как ампулы Лоренцини. Это чувствительные поры на коже головы, реагирующие на электрические поля в воде.

Вас также могут заинтересовать новости: