При посадке в аэропорту города Якутат Boeing 737-700 авиакомпании Alaska Airlines сбил бурого медведя.
Читайте такжеВо Франции столкнулись два легкомоторных самолета, погибли пять человекОб этом сообщает CNN.
При посадке экипаж увидел двух медведей, пересекающих взлетно-посадочную полосу.
Пилоты пропустили животных, но капитан почувствовал удар в левый борт после того, как они прошли под самолетом.
Затем они заметили тело медведя, лежащего в нескольких футах от центра взлетно-посадочной полосы. В результате столкновения левый капот двигателя самолета был поврежден. Шестеро пассажиров самолета не пострадали.
Экипажи ранее видели двух медведей в этом районе и полагали, что это медведица и детеныш. По словам представителя пресс-службы департамента транспорта штата, это первый случай, когда на Аляске самолет сбил медведя.
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