Попутчики возвращались одним рейсом из Стамбула в Екатеринбург.

Россияне напились, а потом вычислили и избили в аэропорту женщину, с которой летели на одном самолете.

Об этом сообщает E1.RU.

По словам потерпевшей, инцидент случился еще 27 октября в аэропорту города Екатеринбург после того, как она сделала попутчикам замечание.

На рейсе авиакомпании Nordwind Airlines из Стамбула Наталья не могла заснуть из-за компании "невероятно пьяных людей, которые разгуливали по салону с бутылками".

Вскоре они переключили внимание на пассажирку и стали угрожать ей расправой.

"Я сделала замечание, объяснила, что плохо себя чувствую и хочу спать. Они сразу начали мне угрожать. Сказали, что меня выловят и убьют", — говорит она.

Наталья утверждает, что попутчики начали издеваться над ней — кричали в ухо и дергали за кресло, несмотря на это экипаж игнорировал ее просьбы пересадить ее.

Читайте такжеВ России таксист изнасиловал пьяную пассажирку, а затем отвез ее домойПо прибытии в Екатеринбург компания выследила девушку в аэропорту после прохождения таможни и избила ее. На видео потерпевшая показала разбитый горшок с цветами и кровоподтек на губе — в кадр также попало лицо одного из мужчин.

Натальи подала заявление в транспортную полицию аэропорта, которая направила ее на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как уже сообщал УНИАН, на этой неделе в России сняли с самолета неадекватную пассажирку, которая ругалась матом и покусала одну из стюардесс.

Автор: Станислав Кожемякин