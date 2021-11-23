Тело погибшего мужчины доставили в Россию в багажном отделении.

Пассажир самолета, летевшего из Египта в Россию, совершил самоубийство во время полета. Он закрылся в туалете и повесился.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Погибшим оказался 48-летний Александр. Мужчина как раз возвращался с отдыха в Шарм-эль-Шейхе.

По данным канала, в ночь на 23 ноября Александр летел в Самару рейсом авиакомпании S7. Однако до пункта назначения он не добрался.

Читайте такжеЖенщина без головы и сердца: в Москве расследуют загадочное убийство-головоломкуКогда самолет набрал высоту, Александр быстро пошел в туалет и неожиданно исчез. Через 15 минут стюардессы попытались открыть дверь, однако они были заблокированы.

"С помощью пассажиров сотрудники авиакомпании S7 все же смогли попасть внутрь и нашли там тело Александра. Он повесился на ремне сумки. Несколько пассажиров попытались откачать мужчину, однако было уже поздно", - говорится в сообщении.

Самолет летел в Самару через Каир, однако тело мужчины решили оставить в самолете и доставить в Россию. Его поместили в багажное отделение. Борт приземлился в Самаре с опозданием через несколько часов.

Как сообщал УНИАН, ранее в магазине на северо-востоке Москвы мужчина с топором напал на посетителей, в результате чего два человека получили ранения.

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Автор: Марта Гичко