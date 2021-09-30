Пассажир пробыл под потолком больше четырех часов.

В московском аэропорту "Внуково" 43-летний неадекватный кубинец Дуэнос Ордэро несколько часов ползал под потолком на высоте пятиэтажного здания.

Видео того, как его снимали, опубликовал Telegram-канал Shot.

"Из аэропорта иностранца повезли обследовать в больницу им. Пирогова. Пока он ползал под потолком, ничего себе не повредил, но с медиками продолжал вести себя неадекватно. Сейчас дебошира поместили в психушку. Свои "выкрутасы" он пока никак не объяснил", – говорится в подписи к видео.

До этого сообщалось, что мужчина приехал в аэропорт один: "разговаривает на испанском языке и никаких требований не выдвигал".

"Как мужчина забрался под крышу, неизвестно. Высота около 30 метров", – говорилось в одном из сообщений.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что мужчина забрался на опасную высоту по металлическим конструкциям.

Читайте также"Не узнаешь меня?": домофон не пускал домой пьяного россиянина, их "диалог" попал на видеоИзвестно, что пассажир пробыл под потолком больше четырех часов. Он висел на трубах и пытался расшатать отражатели.

Как пишет Esquire, кубинец заявил, что находится в аэропорту уже несколько дней в ожидании своего рейса. По его словам, он пытался поменять билет на более раннюю дату, но ему отказали. В итоге он решил привлечь внимание к своей проблеме экстраординарным способом.

Ранее сообщалось, как россиянка устроила дебош в самолете, который прилетел в московский аэропорт из турецкого курорта.

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Автор: Катерина Шварц