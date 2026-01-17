Британский флот впервые испытал новый беспилотный вертолет: что получилось

Военно-морской флот заявил, что аппарат предназначен для противолодочной борьбы, морского патрулирования и отслеживания подводных судов.

Королевский военно-морской флот Великобритании завершил первый полет своего первого полноразмерного автономного вертолета, предназначенного для отслеживания подводных лодок.

Как пишет Reuters, помимо этого аппарат также предназначен и для выполнения других задач высокого риска на фоне растущей напряженности в Северной Атлантике.

Британский флот сообщил, что вертолет под названием "Протей", успешно завершил короткий испытательный полет.

Видео дня

Новый беспилотный вертолет Proteus: детали

Разработанный в рамках программы стоимостью $80 млн, этот беспилотник сыграл ключевую роль в защите Великобритании и союзников по НАТО от "развивающихся угроз" в Северной Атлантике.

Proteus использует датчики и компьютерные системы на базе программного обеспечения, позволяющего ему интерпретировать окружающую среду и принимать решения, заявили в военно-морском флоте.

Военно-морской флот заявил, что он предназначен для противолодочной борьбы, морского патрулирования и отслеживания подводных судов.

"Proteus представляет собой качественно новый скачок в том, как морская авиация может обеспечить устойчивость, адаптивность и дальность действия, выполняя миссии в сложных условиях, не подвергая риску операторов", - сказал Найджел Колман, управляющий директор компании-разработчика.

Издание отметило, что Военно-морской флот Британии уже эксплуатирует несколько беспилотников, включая небольшой вертолет для наблюдения, но Proteus больше и сложнее.

При чем тут Гренландия

Интерес США к приобретению Гренландии частично обусловлен расширением их возможностей по мониторингу вод, используемых российскими судами и подводными лодками, включая любую активность в водах между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Россия утверждает, что разговоры о том, что РФ и Китай представляют угрозу для Гренландии, являются мифом.

Другие новости о британском оружии

Недавно Великобритания заявила о намерении создать новую мощную баллистическую ракету и передать Украине для уничтожения российских целей глубоко в тылу.

Речь идет о ракетах Nightfall, которые смогут нести нести 200-килограммовые боеголовки и будут иметь дальность полета почти 500 км.

Вас также могут заинтересовать новости: