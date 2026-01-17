17 января принято чествовать популярное блюдо и молиться о женском счастье.

Наши далекие предки в семнадцатый день января опасались говорить лишнее, поэтому про праздник сегодня сохранилось много запретов. В мире в сегодняшнюю дату чествуют талантливых детей и популярное блюдо. А православные христиане чтят святого, которому молятся женщины.

Какой сегодня праздник церковный

Если вспомнить старые времена, когда даты религиозных торжеств определялись по юлианскому календарю, то в эту дату чествовали Ахилу Киево-Печерского и всех семидесяти апостолов.

Сейчас украинские православные перешли на новый стиль, где праздник 17 января проводится в честь древнего египетского пустынника Антония Великого.

Какой сегодня праздник в Украине

17 января - это годовщина нескольких важных для сферы образования событий. В частности, в 1805 году было основано второе самое давнее и первое в восточной Украине высшее учебное заведение - Харьковский университет им. Каразина. А в 1921 году открыт Украинский свободный университет в Вене - единственный украинский вуз за границей. Какой-либо официальный праздник сегодня в Украине не отмечается, поэтому в остальном это обычная суббота.

Какой сегодня праздник в мире

17 января проводится неофициальное событие - Всемирный день пиццы, самого популярного блюда на планете. В честь мероприятия пиццерии проводят акции и представляют разновидности еды с различными необычными блюдами.

Также в эту дату отмечается Всемирный день наставничества. Это хороший повод поздравить всех знакомых тренеров, учителей и репетиторов, а также поблагодарить их за подаренные знания.

Это не все поводы для празднования. Остальные международные праздники сегодня - День детей-изобретателей, День отказа от обещаний в Новый год, День канатной дороги.

Какой сегодня праздник народный

Обычно в этот период наступали самые суровые за весь год морозы, и 2026 год не будет исключением. Приметы же про 17 января говорят следующее:

если ветки прогибаются под снегом, то летом будет много пчел на пасеках;

ясное небо означает, что заморозки продлятся еще долго;

ярко мерцают звезды ночью - к усилению мороза;

туман сулит оттепель.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно провести его в молитвах Антонию. Женщины просят у отшельника семейного счастья, здоровья для детей, помощи в преодолении трудностей. День считается благоприятным для домашних хлопот. Можно убирать беспорядок, чинить сломанные вещи, выпекать тесто - все это пройдет удачно.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки считали, что 17 января нужно следить за тем, что вы говорите. Для тех, кто будет неосторожен в словах, сегодня праздник будет неудачным. Поэтому запрещено ругаться матом, хвастаться, лгать, рассказывать о своих планах. Все сказанное будет иметь последствия. Также не следует загадывать желания вслух, иначе они сбудутся не так, как вы ожидаете.

