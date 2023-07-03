Расположенное в Пермском крае предприятие – один из старейших производителей вооружения в РФ.

В России продают земли и имущество производственного объединения "Мотовилихинские заводы", которое ранее обанкротилось. Это единственный в РФ производитель реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление" в своем Телеграм-канале. Отмечается, что процесс банкротства на предприятии был запущен в 2018 году. В 2022 году за 59,5 млн рублей продали часть территорий объединения.

"Расположенное в Пермском крае предприятие – один из старейших производителей вооружения в РФ. Датой его основания считают 1736 год. На сегодняшний день это один из крупнейших производителей артиллерии в РФ. "Мотовилихинские заводы" – разработчик и единственный в России производитель боевых и транспортно-заряжающих машин из состава РСЗО "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", – подчеркнули в сообщении.

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