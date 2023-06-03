С начала года РФ продала около 34 тонн золота.

Минфин России в мае 2023 года продолжил продавать золото из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный антироссийскими санкциями.

Об этом говорится в данных российского Минфина, сообщает "Прайм". За месяц объем золота в составе ФНБ уменьшился до 517,11 тонны, по сравнению с 520,95 тонны по состоянию на 1 мая. При этом по состоянию на 1 января 2023 года там было 554,91 тонны. Как отмечается, именно в январе Министерство финансов РФ впервые продало небольшой объем золота (3,6 тонны) из ФНБ.

Всего по состоянию на 1 июня объем ФНБ составлял 12,35 триллиона рублей (153,1 млрд долларов). За месяц объем фонда уменьшился на 0,13 триллиона рублей (1,9 млрд долларов).

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Как пишет СМИ, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 9,05 млрд евро, 285,73 млрд китайских юаней, а также 517,1 тонн золота. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в иностранной валюте в ЦБ составил 4,45 млрд рублей (55,2 млн долларов).

Таким образом, в прошлом месяце объем евро, рублей и золота в составе ФНБ уменьшился, а юаней – вырос на 2,6 млрд.

Война в Украине и российское золото

24 марта 2022 года Минфин США заявил о том, что антироссийские санкции США коснутся операций с золотом. Для Центробанка РФ ограничили возможность использования золотовалютных резервов.

Однако уже 22 июня того же года Швейцария впервые с начала полномасштабной войны в Украине импортировала золото из России.

В июле стало известно, что для финансирования войны против Украины Россия тайно вывозит незаконно добытое в Судане золото. Кроме того, теперь вместо массовых поставок в Лондон российское золото направляется в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию.

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