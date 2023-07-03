Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что любители компьютерных онлайн-игр легко справятся с управлением беспилотниками.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что "мастеров" онлайн-жанра компьютерных игр таких, как Dota, можно легко усадить за управление БПЛА.

Чиновник предложил создать для военнообязанных россиян специальные спортроты: там будущие оккупанты смогут совмещать военную службу с киберсоревнованиями, цитирует Смита пропагандистский ТАСС.

"Спортроты - это роты, где люди несут службу, но и продолжают соревноваться. А я говорил про то, что у всех киберспортсменов развита мелкая моторика, большинство киберспортсменов прекрасно умеют управлять дистанционно объектами, и это легко трансформируется в управление современной беспилотной техникой", - указал он.

Смит подчеркнул, что для эффективного управления БПЛА достаточно посадить за аппарат игрока в Dota.

"То есть это не только специалисты по дронам, а можно посадить игрока в Dota, он очень легко и быстро научится", - указал он.

Упоминается, что 22 апреля прошлого года Смит также пытался профинансировать свою отрасль за счет предложения давать отсрочку от армии военнообязанным киберспортсменам.

Такую идею глава Федерации озвучивал во время разработки пакета предложений по поддержке киберспорта в РФ.

В Кремле хотят задействовать орлов для перехвата дронов

Отметим, что ранее идеей о том, как усилить армию РФ в сфере беспилотников отметился зампред комитета по обороне Алексей Журавлев.

Он предложил солдатам сбивать вражеские цели не за счет оружия, а применив орлов. По его словам, хищные птицы - один из лучших вариантов защиты критических объектов РФ.

Отметим, что 21 июня под Москвой упало несколько неизвестных БПЛА. Такие "сюрпризы" в РФ отмечаются часто на фоне полномасштабной войны с Украиной.

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