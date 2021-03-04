В российском Бердске Новосибирской области пьяный мужчина несколько раз пнул 82-летнюю пенсионерку, которая недавно перенесла инсульт. Произошедшее попало на видео.
Читайте также"Скопинского маньяка", державшего двух девочек в плену больше 3 лет, пригласили в Москву на ток-шоуКак пишет местный сайт sibkray.ru, на данный момент запись проверяет полиция.
Инцидент произошел днем 3 марта. Пожилая женщина восстанавливается после инсульта, а потому гуляет вокруг дома с палками для скандинавской ходьбы.
На опубликованном видео видно, как к женщине подходит мужчина, пинает ее и толкает на землю. При этом он упал вместе с ней. Затем он встал, помог своей жертве подняться, подал ей палки и, уходя, опять пнул.
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