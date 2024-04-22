Без "Коммуны" оставшимся подлодкам Черноморского флота придется плавать без поддержки.

ВСУ 21 апреля поразили спасательное судно российского флота "Коммуна" крылатой ракетой "Нептун". Это был старейший действующий военный корабль в мире, выполняющий задачи на передовой линии. Как пишет Forbes, пока неясно, насколько серьезны повреждения, но даже умеренный ущерб может вывести судно из строя на месяцы или годы.

"Это особенно плохой день для флотилии подводных лодок Черноморского флота, которая рассчитывает на "Коммуну" в качестве жизненно важной поддержки", - отмечает издание.

Forbes напоминает, что российский флот потерял от украинских ракет, крылатых ракет, беспилотных катеров и диверсий почти треть кораблей, в том числе крейсер, подводная лодка, корабль снабжения, несколько патрульных катеров, два ракетных корвета и не менее шести десантных кораблей. Но больше всего вреда российскому флоту может нанести уничтожение "Коммуны".

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"Потеряв "Коммуну" - временно или навсегда - Черноморский флот также теряет важнейший потенциал", - отмечает издание, объясняя, что с помощью этого спасательного корабля с большим открытым пространством посередине, его команда может запускать и поднимать миниатюрные спасательные подводные лодки или поднимать с морского дна куски затонувших судов.

Именно "Коммуна" и ее мини-подлодка AS-28 после потопления крейсера "Москва" помогли извлечь части затонувшего корабля и тела экипажа.

"Этот спасательный и восстановительный потенциал придает подводным силам Черноморского флота, численность которых сократилась до четырех субмарин класса "Кило" после того, как в сентябре украинская ракета взорвала пятую подлодку в Севастополе, уверенность в том, что они могут плавать и сражаться во все более опасных водах", - пишет Forbes.

Без "Коммуны" оставшимся подлодкам Черноморского флота придется плавать без поддержки. И если одна из подлодок потерпит аварию и опустится на морское дно, у спасателей, привыкших действовать с "Коммуны", не будет возможности добраться до выживших, - подітоживает издание.

Поражение "Коммуны" - что известно

21 апреля утром в Севастополе прогремели взрывы, оккупационные власти объявили воздушную тревогу. Потом появилась информация о возможном ударе противокорабельными ракетами по одному из кораблей оккупантов во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о спасательном судне для подводных лодок ЧФ РФ "Коммуна".

В Военно-морских силах (ВМС) ВСУ подтвердили, что в Крыму удалось поразить корабль ЧФ РФ "Коммуна". Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что характер повреждений пока верифицируется, но "корабль выполнять задачи теперь не способен".

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