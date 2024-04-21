В настоящее время уровень повреждений еще проверяется.

В оккупированном Крыму украинским Военно-морским силам удалось поразить корабль из состава черноморского флота РФ "Коммуна".

Об этом представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в соцсети. "Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен", - подчеркнул Плетенчук.

Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уберутся из Крыма.

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Ситуация в оккупированном Крыму

В оккупированном Севастополе утром российские захватчики объявляли воздушную тревогу. В интернете распространялась информация о взрывах. Позже появились данные о возможном ударе по одному из кораблей оккупантов. Также сообщили о перекрытии движения на незаконном Крымском мосту.

Ранее Плетенчук отметил, что российские оккупанты продолжают прикрывать боевые единицы судами обеспечения из состава ЧФ РФ.

А 1 февраля в результате успешной спецоперации ГУР на рейде у озера Донузлав вблизи временно оккупированного Крыма украинскими морскими дронами был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец". На судне российских оккупантов на момент удара находилось 40 моряков.

Кроме того, командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексея Неижпапа спрогнозировал, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост "не выстоит до конца 2024 года".

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