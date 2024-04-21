Российские каналы говорят - военные отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе.

В Севастополе утром объявили воздушную тревогу. Местные каналы писали: есть взрывы, Россия сняла с места пожарные машины. Позже появились данные о возможном ударе по одному из кораблей оккупантов.

В частности, проект "Крымский ветер" также сообщал о внезапной блокаде движения на Крымском мосту. В сети начали публиковать видео, в котором свидетели событий говорят, что ударило ракетой.

Местный гауляйтер Развожаев признал, что атаку направили на корабль России.

"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отразили атаку противокорабельной ракеты. От упавших обломков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", - сказал представитель оккупационных властей.

Вооруженные Силы Украины события в Крыму пока не комментировали. Следует дождаться официальной информации.

На фронте возле ряда населенных пунктов - тяжело

Между тем аналитики DeepState в сводке за 20 апреля утверждают, что на фронте тяжелая ситуация в 5 районах. Речь идет о Часовом Яре, Первомайском, Новомихайловке, Красногоровке и Очеретино. Там Россия не прекращает штурмы.

Также враг давит возле Выемки, Урожайного, Новокалиново, Семеновки и Невельского. В то же время ВСУ сдержали атаку РФ в районе Белогоровки (Бахмутское направление).

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