Во время обыска силовики убили кошку пенсионера.

Российский "самый гуманный суд в мире" отправил 67-летнего пенсионера из Новосибирска на три года за решетку из-за комментариев в сети, которые он писал из-за того, что волновался за свою дочь в Киеве.

Как сообщают российские СМИ, поводом для уголовного дела стали комментарии 67-летнего Тахира Арсланова в российской соцсети "Вконтакте". В одном из них мужчина назвал полномасштабное вторжение России в Украину "захватнической войной кремлевских фашистов". В другом Арсланов высказался о поджоге военкомата в Новосибирске в сентябре 2022 года.

Обвинение запрашивало для Арсланова шесть лет колонии. В итоге суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

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Также, как сообщила депутат Светлана Каверзина, присутствовавшая на суде по делу Арсланова, во время обыска в квартире пенсионера силовики убили его кошку.

"Спросила его: есть ли дома животные, за которыми надо будет присмотреть. Оказывается, была кошка, убили во время обыска. Элемент запугивания, наверное", — сообщила она.

Писал антивоенные комментарии, потому что волновался за дочь

Арсланов объяснил, почему писал антивоенные комментарии. По его словам, он переживал за дочь, которая живет в Киеве.

"У меня дочь живет в Киеве, когда их начали бомбить, я просто разум потерял, начал писал антивоенные комментарии. У меня ребенок в бомбоубежище ночевал, понимаете?", - говорил он.

Суд признал Арсланова виновным в призывах к терроризму и экстремизму в интернете, а также в призывах к массовым беспорядкам за комментарии о войне в соцсетях. Во время суда Арсланов заявил, что жалеет о комментариях, "но никаких противоправных действий совершать не собирался".

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