Таким образом, приспешники российского диктатора пытаются заблокировать деятельность МУС.

В Государственной думе Российской Федерации придумали новый способ "защитить" президента РФ Владимира Путина от Международного уголовного суда. Председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил посадить в тюрьму иностранных должностных лиц и организаций за участие в расследованиях, "противоречащих интересам России".

Российское пропагадистское издание РБК пишет, что в пояснительной записке указано, что речь идет о сборе доказательств на территории Российской Федерации, в том числе и дистанционно. Политик предлагает за такое "правонарушение" отправлять в тюрьму до пяти лет.

Так, Пискарев отметил, что МУС и межгосударственные следственные группы "недружественных" стран собирают доказательства преступлений военных армии РФ и российским чиновников на войне в Украине. По его словам, из-за сложностей "с официальным сотрудничеством в правоохранительной и судебной сферах" иностранные организации предпринимают "односторонние меры по нелегитимному" получению свидетельств и доказательств, "в том числе путем дистанционных трансграничных контактов из-за рубежа".

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Ордер МУС на арест Путина - главные новости

Весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина из-за депортации детей из временно оккупированных территорий Украины. В связи с этим страны, которые ратифицировали Римский устав, дожны арестовать Путина.

Власти ЮАР предлагали Путину отказаться от визита в страну, ведт в противном случае им пришлось бы его арестовать. 21 июля правительство ЮАР запросило ордер на арест Путина.

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