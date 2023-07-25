Оккупанты обвиняют их в попытках захватить власть в группировке "ДНР".

В российском Ростове-на-Дону начался суд над пленными бойцами украинского батальона "Айдар". Как сообщает ТАСС, дело слушает Южный окружной военный суд.

Оккупанты судят 18 украинских пленников по обвинению в нарушении "уголовного кодекса", придуманного боевиками террористической группировки "ДНР". В частности их обвиняют в действиях, направленных на "насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР", а также в "участии в деятельности террористической организации".

Российские СМИ утверждают, что эти обвинения будут переквалифицированы на соответствующие статьи УК РФ, поскольку в прошлом году Россия присоединила к себе группировку "ДНР".

Пресс-служба 24-го ОШБ "Айдар" напомнила, что никто не забыл о пленных бойцах, они не брошены на произвол судьбы.

"Вопрос освобождения военнопленных является одной из приоритетных задач для командования батальона. Мы уверяем, что привлекаем все доступные нам ресурсы, используем все возможности, чтобы все наши бойцы поскорее вернулись домой", – говорится в заявлении батальона.

Отмечается, что работа по освобождению пленных айдаровцев координируется с Офисом президента, ГУР МО Украины, Координационным штабом по обращению с военнопленными и другими структурами.

Украинские бойцы в российском плену – последние новости

Ранее УНИАН рассказал историю украинского разведчика Ивана Дзюбы, который за две недели в российском плену потерял обе ноги из-за нечеловеческих пыток. Сейчас боец проходит реабилитацию во Львове.

Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, в настоящее время Россия категорически отказывается обменивать пленных, которые попали в руки оккупантов до 24 февраля 2022 года. Почему так, до конца не ясно, но за время полномасштабной фазы войны до сих пор не удалось вызволить из плена никого, кто относится к данной категории.

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