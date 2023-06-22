К 2025 году сотрудники центра должны издать научную монографию, которая познакомит "российских читателей, в том числе представителей российской власти" с идеями Си Цзиньпина.

В России создана первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей китайского лидера Си Цзиньпина.

Как пишет "Коммерсант", она образована на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН). По итогам работы лаборатории в 2025 году должна быть издана "большая научная монография, которая познакомит российских читателей, в том числе представителей российской власти, с идеями Си Цзиньпина и их значением для развития Китая и, конечно, для российско-китайских отношений", рассказал китайскому агентству "Синьхуа" директор института Кирилл Бабаев.

Он отметил, что правительству России нужно хорошо понимать, "в чем заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая".

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Исследования будут касаться идей Си в экономике, внешней и внутренней политике, социальной политике, культуре, искусстве и идеологии. Лаборатория должна будет установить контакты с китайскими научными центрами, провести несколько совместных конференций и круглых столов.

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