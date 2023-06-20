Китай, который вместе с Индией приобретает более 80% российского нефтяного экспорта, в июне снизил закупки вдвое.

Российские нефтяные компании неожиданно столкнулись с обвальным падением спроса на свои баррели от одного из ключевых покупателей.

Китай, который вместе с Индией приобретает более 80% российского нефтяного экспорта, в июне снизил закупки вдвое. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon и информацию от трейдеров.

С 1 по 19 июня в направлении КНР из российских портов было отгружено всего 0,26 млн тонн сорта Urals, тогда как за аналогичный период мая поставки достигали 0,67 млн тонн. С рейдовых перевалок, где нефть переливается из танкера в танкер прямо в море, Китай получил из РФ 300 тысяч тонн - на 120 тысяч меньше, чем за первые три недели мая.

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Вместо российских баррелей независимые китайские НПЗ, известные как "самовары", предпочли иранские - скидки на них оказались больше, рассказал Reuters работающий в КНР нефтетрейдер. В июле, по его словам, заводы могут вновь нарастить закупки в России, получив новые квоты на импорт: когда продавались июньские партии, они могли быть исчерпаны.

Торговля российской нефтью в мире

После того, как в декабре 2022 года ЕС прекратил импорт российской нефти, основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.

В 2023 году доля импорта российской сырой нефти в Индии выросла в 10 раз, до 20%, по сравнению 2%, которые были до вторжения России в Украину.

Напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Россией растет, на фоне того, что Москва продолжает поставлять на рынок огромные объемы более дешевой нефти, чем подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители.

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