Российская армия, в которую Кремль вложил не менее 20 триллионов рублей за последний десяток лет, не оправдала ожиданий Пекина. О "новом" отношении к Путину высказался высокопоставленный полковник армии КНР.

Высокопоставленный полковник Народно-освободительной армии КНР Чжоу Бо заявил, что из-за слабости российской армии военный имидж и авторитет России в глазах Китая рухнул.

Отмечается, что за последние 10 лет Кремль вложил в мощь своей армии не менее 20 трлн рублей, но в итоге, "вторая" военная сила мира оказалась слабее, чем ожидал Пекин. Об этом действующий старший сотрудник Университета Цинхуа высказался в комментарии The Wall Street Journal.

"Военный имидж и авторитет России рухнули", - констатировал Чжоу.

В материале издания говорится, что вместо победной операции "блицкрига" на Киев, армия РФ была вынуждена отступить, а теперь, по итогам начала второго года полномасштабной войны, российские силы уступают ВСУ Херсонскую область, уже потеряв центр региона - Херсон.

Согласно оценке западных экспертов, потери "живой" силы российской армии превысили 200 тысяч человек. В том числе 100 тысяч солдат Россия потерял лишь за последние полгода ведения боевых действий, указывает WSJ.

По мнению Чжоу, планы РФ по поводу этой войны не совпадают с реальностью: "Это превратилось в войну, которую они не ожидали", - считает он.

Чжоу говорит, что Путин попал в "сложную" ситуацию, ведь в случае поражения в Украине ему придется объяснять россиянам смысл своих обещаний и бесполезных смертей российских солдат.

"Президент Путин не может позволить себе проиграть войну. Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать все это", - рассуждает Чжоу.

При этом старший сотрудник Университета Цинхуа усомнился, что Запад сможет поддерживать Киев оружием, если Путину удастся затянуть войну в Украине: "Как западная поддержка будет продолжаться, если война затянется?" - указал он.

Источники Wall Street Journal подчеркивают, что на данный момент китайские военные внимательно следят за ситуацией в Украине, рассчитывая использовать опыт Москвы для воплощения амбиций лидера КНР Си Цзиньпина по аннексии Тайваня.

Один из главных уроков, который уже усвоил Пекин, заключается в том, что Путин использовал слишком незначительные силы для вторжения в Украину: лидер РФ рассчитывал на немедленную капитуляцию Киева, но взамен получил жесткий отпор, считают западные чиновники.

Они говорят, что в случае решения напасать на Тайвань, Китай учтет этот факт и нанесет более шокирующий удар, задействовав силы большего масштаба. При этом не исключается, что Пекин прибегнет к ядерным угрозам, говорят источники издания.

Со своей стороны Чжоу подтвердил, что на тактическом уровне Китай усвоил из неудачи Путина несколько вещей:

Народно-освободительной армии КНР нужно запастись большим количеством ракет и дронов, хотя количественно Пекин располагает большей численностью этого вида оружия в сравнении РФ;

операции армии РФ в Украине показали, что на войне важен уровень развития и безопасности коммуникаций. У НОАК есть понимание, что Китаю нужно проработать этот вопрос.

Китай может расширить военную связь с Киевом

Напомним, что на данный момент официальные лица Китая придерживаются "миротворческой" роли по поводу войны в Украине. Зимой МИД КНР опубликовал свой план урегулирования (по мнению властей Украины, он выгоден лишь Москве, но не Киеву). Пекин подчеркивает, что готов помочь завершить войну, но на основании тех предложений, которые ранее выдвинул. Об этом упоминал спецпредставитель по урегулированию российско-украинской войны Ли Хуэй.

4 июня глава Минобороны КНР Ли Шанфу во время встречи с украинским главой оборонного ведомства Алексеем Резниковым обозначил, что Пекин готов к расширению военных связей с Киевом.

Ранее западные эксперты отмечали, что глава КНР разочарован неудачами Путина в Украине, однако все еще колеблется вставать на сторону Киева. Об этом также упоминал украинский лидер Владимир Зеленский.

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