Лидер Китая заявил, что его страна перед лицом "сложной и серьезной" ситуации должна ускорить модернизацию сил и средств своей национальной системы безопасности.

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал своих высокопоставленных чиновников по национальной безопасности подумать о "наихудшего сценариях" и подготовиться к "штормовому морю".

Как пишет CNN, это заявление прозвучало на фоне наращивания властями Китая усилий по противодействию любым предполагаемым внутренним и внешним угрозам.

"Сложность и трудности вопросов национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли. Мы должны придерживаться базового мышления, которое предполагает наихудший сценарий, и быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, и даже опасными, штормовыми морями", - сказал Си Цзиньпин во вторник на заседании партийной Комиссии по национальной безопасности.

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Последние суровые заявления Си прозвучали в то время, когда Пекин сталкивается с множеством вызовов, - от проблем в экономике до того, что он считает все более враждебной международной обстановкой, отмечает CNN.

По словам Си, перед лицом "сложной и серьезной" ситуации Китай должен ускорить модернизацию сил и средств своей национальной системы безопасности, уделяя особое внимание повышению их эффективности в "реальных боевых действиях и практическом применении"".

Он также призвал Китай продвигаться в создании системы мониторинга и раннего предупреждения угроз национальной безопасности, повышать уровень образования в области национальной безопасности и совершенствовать управление данными и безопасностью искусственного интеллекта.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай должен активно формировать "безопасную внешнюю среду", чтобы лучше поддерживать безопасность "открытости" страны и способствовать глубокой интеграции развития и безопасности".

Нацбезопасность Китая - эпоха Си Цзиньпина

Эксперты говорят, что с тех пор, как Си пришел к власти десять лет назад, он сделал национальную безопасность ключевой парадигмой, которая пронизывает все аспекты управления Китаем.

Лидер Китая расширил концепцию национальной безопасности, охватив все: от политики, экономики, обороны, культуры и экологии до киберпространства. Концепция простирается от морских глубин и полярных районов до космоса, а также больших данных и искусственного интеллекта, пишет CNN.

В соответствии с концепцией Си "всеобъемлющей национальной безопасности" Китай ввел ряд законодательных актов для защиты от предполагаемых угроз, включая законы о борьбе с терроризмом, контрразведке, кибербезопасности, иностранных неправительственных организациях, национальной разведке и безопасности данных.

Совсем недавно он расширил сферу действия своего и без того обширного закона о контрразведке с государственных секретов и разведданных на любые "документы, данные, материалы или предметы, имеющие отношение к национальной безопасности и интересам".

"Все в Китае Си Цзиньпина направлено на национальную безопасность, и все больше внимания уделяется лучшей координации безопасности и развития, причем, похоже, сторона безопасности берет верх над стороной экономики", - считает эксперт по Китаю Билл Бишоп.

Противостояние США и Китая - новости

Как сообщал УНИАН, глава командования воздушной мобильности США генерал Майк Миниган прогнозирует, что Соединенные Штаты и Китай могут начать войну из-за Тайваня в 2025 году.

А перед этим командующий Военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей спрогнозировал, что конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы.

Между тем, своеобразная поддержка Си Цзиньпином Владимира Путина во время развязанной им войны против Украины открыла США и их союзникам в Тихоокеанском регионе возможность укрепить иногда испорченные отношения в ущерб Пекину.

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