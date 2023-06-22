Китайцы решили, что смогут построить свой пассажирский самолет и без помощи россиян.

Китай исключил Россию из проекта создания пассажирского авиалайнера CR929, который разрабатывали с 2017 года в качестве конкурента для самолетов Boeing и Airbus. Об этом пишет издание The Air Current.

Так, на международном авиасалоне во французском Ле-Бурже Китай посвятил отдельный стенд будущему дальнемагистральному самолету, способному вместить 280 пассажиров. При этом проект был представлен как собственная разработка Китая – без упоминания России.

Примечательным является тот факт, что даже аббревиатура будущего лайнера CR была задумана как символ совместной работы двух стран. Буква "C" означала "China" (Китай), а буква "R" – соответственно "Russia" (Россия).

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Еще в прошлом году издание South China Morning Post писало, что между Китаем и Россией нарастают разногласия по этому проекту. Так, китайцы были недовольны тем, что россияне запаздывают с выполнением своей части проекта – созданием фюзеляжа. Россиянам же не нравилось, что китайцы хотят привлечь к работе над лайнером западные компании.

"Пекин надеется, что пассажирский самолет CR-929 будет соответствовать западным стандартам летной годности. Широкофюзеляжный самолет предназначен для полетов в США и Европу, поэтому было бы лучше выбрать некоторые ключевые компоненты, разделив заказы с европейскими и американскими производителями. Российская сторона расценивает решение Пекина использовать западные компоненты как демонстрацию белого флага Западу на фоне глобальных санкций после вторжения России в Украину", — писало тогда издание со ссылкой на информированный источник.

Сотрудничество РФ и Китая – последние новости

Россия стремительно теряет китайский рынок нефтепродуктов и нефти. Китай, который вместе с Индией приобретает более 80% российского нефтяного экспорта, в июне снизил закупки вдвое. Вместо российских баррелей независимые китайские НПЗ предпочли иранские – скидки на них оказались больше

В то же время в НАТО опасаются военно-политического сотрудничества Москвы и Пекина. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, ему несложно представить конфликт, в котором Россия и Китай будут действовать сообща.

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