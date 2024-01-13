Путин использует холода, чтобы пополнить свои войска в Украине.

Российские власти отключают отопление в тюрьмах, чтобы заставить заключённых идти воевать в Украину. Об этом сообщила основательница проекта "Русь Сидящая" Ольга Романова в интервью Bild.

По её словам, во многих колониях отключают отопление, чтобы заключённые охотнее шли воевать, при этом во многих регионах России температура упала до -35°C. Таким образом, Путин решил использовать холода, чтобы пополнить ослабленные войска в Украине.

"По этой причине они просто отключили им отопление при минусовой температуре. Тем самым условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину", отметила Романова.

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Она также добавила, что в России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сострадания, когда они умирают на фронте. Это заключённые, национальные меньшинства, живущие в бедных регионах далеко от Москвы, и новые граждане.

"Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остальных", - отметила она.

По словам Романовой, в российских тюрьмах всё чаще вербуют и женщин-заключённых. Сейчас в Украине воюют около 1000 россиянок.

Численность российской армии в Украине

Как заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сейчас группировка российских сухопутных войск, воюющая в Украине, составляет 462 тысячи человек. .

Также есть 35 тысяч бойцов "Росгвардии". Они обеспечивают оккупационный режим на захваченных территориях. Кроме того, Россия привлекла к войне против Украины авиационную компоненту и Черноморский флот. Укомплектованность вражеских подразделений подразделений сохраняется на уровне 92-95%, добавил Скибицкий.

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