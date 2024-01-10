В начале вторжения сухопутный компонент оккупационных войск, привлеченный к войне, насчитывал около 180 – 190 тысяч человек.

На данный момент группировка российских сухопутных войск, которая воюет в Украине, составляет 462 тысячи человек. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Как отметил представитель ГУР в подкасте УП, также есть 35 тысяч бойцов "Росгвардии". Они обеспечивают оккупационный режим на захваченных территориях. Кроме того, Россия привлекла к войне против Украины авиационную компоненту и Черноморский флот.

Укомплектованность вражеских подразделений подразделений сохраняется на уровне 92-95%, добавил Скибицкий.

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"Были моменты, когда укомплектованность снижалась до 89-90%, но за счет продления мобилизации им удается поддерживать именно на таком уровне 92-95% эту группировку", – объяснил он.

За счет такой укопмлектованности подразделений оккупанты могут проводить ротации, отправлять части, потерявшие боеспособность, на восстановление. Также благодаря этому Кремль может избегать новой мобилищации. Текущих процессов достаточно для восполнения потерь, говорят в ГУР.

Скибицкий напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года сухопутный компонент оккупационных войск, привлеченный к войне, насчитывал около 180 – 190 тысяч человек. Однако с тех пор увеличилась площадь оккупированных территорий, а также наблюдается другая интенсивность боевых действий, если сравнивать полномасштабную войну с происходящим на фронте на Донбассе после 2015 года.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска пытаются наступать на всех направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, украинские воины отражают вражеские атаки и наносят значительные потери противнику в живой силе и технике.

Тем временем Украина заняла 18 место в рейтинге сильнейших армий мира, рядом с Израилем и Германией. В пятерку лидеров вошли США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея.

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