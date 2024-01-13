Они погибли после того, что в РФ разрешили подписывать контракты с выпускниками школ.

Российские журналисты установили имена более 40 тысяч оккупантов, которые погибли на войне против Украины с февраля 2022 года. Интересно, что около тысячи из них идентифицированных "двухсотых" было менее 20 лет.

Об этом говорится в расследовании российской службы BBC и проекта Медиазона. Как выяснили журналисты, только за последние несколько месяцев в войне РФ против Украины погибло по меньшей мере пять россиян 2005 года рождения. На момент начала службы им едва исполнилось 18 лет.

С апреля 2023 года на войне погибло 48 россиян 2004 года рождения и пять - 2005-го. Они были контрактниками. Их гибели совпадают с тем, что именно тогда Госдума одобрила поправки в законодательство, по которым Минобороны разрешили подписывать контракты с выпускниками школ. До этого закон предусматривал, что контракт могли подписывать с выпускниками университетов или техникумов.

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Регионами-рекордсменами по количеству потерь стали:

Краснодарский край - 1620 подтвержденных погибших;

Свердловская область - 1441 погибший;

Башкортостан - 1332;

Челябинская область - 1184 погибших оккупантов.

Всего идентифицировано 41 731 погибшего оккупанта, среди которых и боевики так называемой ЧВК "Вагнера". В то же время СМИ отметили, что фактическое количество может быть намного больше.

Потери РФ в Украине -последние данные

За минувшие сутки, 12 января, украинские защитники уничтожили еще 700 российских захватчиков. Общие потери личного состава России с начала войны составляют уже 369 160 человек.

В частности, было уничтожено 5 танков (6065 с начала войны), 15 боевых бронированных машин (всего 11269), 18 артиллерийских систем (8728), 4 средства ПВО (646), 12 БПЛА оперативно-тактического уровня (6848), 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11632) и 6 единиц специальной техники (1345).

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