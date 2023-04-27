За прошлый год доля рубля и юаня в расчетах за экспорт сравнялась с долларом и евро.

Российская Федерация почти полностью отказалась от валют "недружественных" стран в трансграничных расчетах, сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты "рубль - доллар" трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят - с точки зрения системных их нет", - заявил Моисеев.

По словам замминистра, в паре "рубль - евро" трансграничные расчеты еще "немного" проводятся. Однако постепенно они тоже "сходят на нет", отметил он.

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Моисеев объяснил, что снижение трансграничных расчетов в валютах западных стран связано с блокировкой российских счетов за рубежом и с процедурой комплаенса, которая занимает недели. Более того, российские лица банально не хотят использовать доллары и евро в расчетах, потому что деньги могут не дойти до адресата, добавил замминистра.

За прошлый год доля рубля и юаня в расчетах за экспорт сравнялась с долларом и евро, констатировал ЦБ. По данным банковского регулятора, на юань и рубль пришлось 48% расчетов за экспорт и такая же доля - на доллар и евро. В 2022 году доля юаня выросла в 30 раз, с 0,5 до 16%, а рубля - с 12 до 34%.

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