Существуют новые торговые потоки через третьи страны, благодаря которым экспорт в Россию вырос.

Западные санкции, введенные против Москвы в связи с ее вторжением в Украину, означают большой бизнес в других странах бывшего Советского Союза, поскольку посредники стремятся нажиться на перепродаже недоступных товаров в Россию.

Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис новые цепочки поставок, которые снабжают россиян алкоголем, предметами роскоши и другими западными товарами, подрывают усилия Европы по наказанию Москвы и должны быть заблокированы, сообщает Рolitico.

"Обход санкций ЕС - это не только недальновидное решение, но и подрывает основные принципы нашего союза", — сказал Ландсбергис, отметив при этом, что некоторые страны Кавказа и Центральной Азии быстро развиваются как центры косвенной торговли с Россией.

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Как говорится в материале, таможенные записи с платформы Trade Data Monitor показывают, что объем торговли с Россией в соседней Грузии вырос почти на 22 процента за год, прошедший с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. Экспорт алкоголя в Россию вырос более чем на 120 процентов.

Экспорт Казахстана в Россию резко вырос за тот же период, увеличившись примерно на 57 процентов в долларовом выражении.

По данным Всемирного банка, ВВП Армении, которая поддерживает тесные торговые связи с Россией, в прошлом году неожиданно вырос на 11 процентов, в то время как экспорт в Россию увеличился в пять раз, а переводы из России увеличились в семь раз по сравнению с предыдущим годом. Страна отметила профицит бюджета, а ее валюта, драм, была одной из лучших в мире.

"Есть новые торговые потоки через третьи страны, где вы можете видеть, что экспорт в Россию вырос, а также увеличился импорт с Запада", — сказал Янис Клюге, старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности.

По словам Клюге, большую часть этого так называемого параллельного импорта составляют потребительские товары, производители которых говорят, что не хотят продавать свою продукцию в Россию, но вместо этого резко увеличиваются продажи в страны, имеющие тесные отношения с Россией.

"Это многомиллиардный бизнес, который вырос и способствует действительно сильному увеличению экспорта из соседей России", - отметил Клюге.

Владелец московского ресторана сообщил на условиях анонимности, что в его баре представлен алкоголь западных марок. "Пиво поступает прямо еще. Спирт из Казахстана, кока-кола из Грузии", — сказал он.

Представитель Coca-Cola заявил, что, хотя фирма не разрешает экспорт в Россию. "Наши действия по предотвращению любого несанкционированного импорта ограничены регулятивными факторами, связанными в первую очередь со свободной торговлей в рамках Евразийского экономического союза — единого рынка бывших советских республик. включая Россию, Беларусь, Казахстан и Армению, но не Грузию", - отметил представитель Coca-Cola.

По словам Темура Умарова, сотрудника Евразийского центра аналитического центра Карнеги, эти новые потоки доходов дают значительный импульс странам, расположенным на бывшей окраине Советского Союза.

"Поступило несколько сообщений о том, что российские бизнесмены обращаются к партнерам в Казахстане, Кыргызстане и даже Узбекистане, не входящем в Евразийский экономический союз, с просьбой заказать у них товары из европейских стран и других частей мира из откуда импортировать в Россию уже непросто", — сказал он.

В результате "экономическая ситуация в Центральной Азии стала гораздо более динамичной и энергичной, — сказал он. — Многие предприятия и организации пытаются использовать этот импульс для заполнения ниши, поскольку видят спрос на потребительские товары в России".

Ужесточение антироссийских санкций

25 апреля 2023 года международная экспертная группа Ермака-Макфола представила новый план действий по ужесточению антироссийских санкций.

Странам, которые не запретили россиянам въезд по туристическим визам, предлгается ввести сбор на восстановление Украины во время их оформления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план действий по ужесточению санкций против России будет на столах у всех ключевых лидеров мира.

По его словам, санкции должны быть введены против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже примененные ограничения. Президент считает это необходимой самозащитой международного правопорядка.

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