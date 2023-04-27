Китай продолжил поставлять России микросхемы, чипы и электронику.

Китай продолжает поставлять России товары, в том числе компоненты к оружию, а Россия в больших объемах импортирует в КНР энергоносители. Показатели торговли между двумя странами побили рекорды в декабре 2022-м - феврале 2023-м, говорится в материале "Экономической правды".

В частности, с лета 2022 года ежемесячный импорт нефти, нефтепродуктов и газа увеличился более чем в два раза - до 7-8 миллиардов долларов - за последние четыре года. Благодаря этому в рейтинге экспортеров нефти России даже удалось потеснить с первого месяца Саудовскую Аравию, писал ранее Bloomberg.

Последний "рейтинг поставок" от Bloomberg не включает объемы газа, транспортируемого по суше, о котором Китай перестал сообщать в начале 2022 года, указывает "ЭП".

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В свою очередь, Китай продолжил поставлять России микросхемы, чипы и электронику. Журналисты цитируют данные Bruegel по состоянию на 26 апреля, в которых говорилось о росте на 0,5 миллиарда долларов ежемесячных поставок в РФ полупроводников (по сравнению со средними показателями за последние четыре года).

Однако рекорд таких поставок был установлен как раз накануне полномасштабного вторжения, когда Путин, очевидно, готовился к войне и делал запасы на будущее.

Был зафиксирован рост импорта РФ из Китая электромашин и их частей (включая полупроводники), офисных и автоматических машин для обработки данных, приборов и аппаратов (включая лазеры), телеком - и транспортного оборудования (кроме дорожных).

Война в Украине - позиция Китая

Накануне Си Цзинпинь впервые позвонил Владимиру Зеленскому с начала полномасштабного вторжения РФ. В разговоре Си, в частности, заявил, что отправит в Украину свою делегацию, которую, кстати, возглавит бывший посол в РФ Ли Хуэй, чтобы подталкивать Киев к "мирному урегулированию".

Западная пресса констатирует ведение Китаем "двойной игры", поскольку КНР, уже установлено разведками, помогает оккупантам с амуницией, а российскому ВПК - экспортом товаров двойного назначения. Также ходили слухи, что Путин пытается уговорить Пекин поставить российским военным ударные дроны.

Китай не осудил российскую агрессию, а на международной арене всячески поддерживает захватническую позицию российских дипломатов.

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