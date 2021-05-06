Девушку нашли еще в середине апреля / фото: kris_zhuravleva / Instagram.com
В лесу под Екатеринбургом нашли тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой.
Об этом E1.RU сообщил источник в следственных органах.
По словам собеседника издания, девушку нашли еще в середине апреля. На данный момент неизвестно, речь об убийстве или самоубийстве.
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У девушки был блог о стиле и красоте на 57 тысяч подписчиков. В соцсетях она была известна как kris_zhuravleva.
Некоторое время назад она внезапно прекратила его вести, чем вызывала беспокойство друзей и читателей.
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