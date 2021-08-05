Несмотря на тяжелейшие травмы, врачи дают благоприятный прогноз на то, что ребенок выживет.

В Москве отец в неадекватном состоянии сбросил с пятого этажа своего двухлетнего сына. Момент падения малыша попал на видео.

Как пишет Telegram-канал Lifeshot, несмотря на тяжелейшие травмы, врачи дают благоприятный прогноз на то, что ребенок выживет.

"После падения с пятого этажа у двухлетнего мальчика повреждены легкие, зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, закрытая травма груди, пневмоторакс справа. Также у него обнаружены переломы ребер и переломы шейки бедренной кости", – говорится в сообщении.

Отца мальчика задержали. По словам его матери, мужчина – наркоман, в последнее время он нес чушь, говорил, что ему вставили чип в голову.

Читайте такжеПуля попала в живот: в России девочку, которую подстрелил экс-полицейский, ввели в кому (видео)Перед тем, как неадекват сбросил ребенка, по словам женщины, он якобы лег спать в большой комнате вместе с ее внуком, а она пошла заниматься домашними делами. В какой-то момент услышала крик.

Задержанного все еще не могут допросить, так как он несет бред. Мужчина утверждает, что его "сыну было плохо и у него все болело". Таким образом, он якобы пытался ему помочь.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц