В столичном ТРЦ Retroville на ребенка упала стеклянная витрина.
Видео несчастного случая с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Киев сейчас.
"У ребенка трещина на носу и колото-резанные раны на ноге. Администрация заведения никак на это не отреагировала. Помощь ребенку оказали неравнодушные посетители. Полиция также была на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел еще 17 июля.
Напомним, в июне в ТРЦ Retroville 40-летнему посетителю стало плохо на беговой дорожке. На помощь ему бросился другой мужчина и попытался реанимировать. В спортклубе медика не было, на место вызвали скорую помощь. Но спасти мужчину не удалось.
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