В результате падения стеклянной витрины у ребенка появились колото-резанные раны на ноге и трещина на носу.

В столичном ТРЦ Retroville на ребенка упала стеклянная витрина.

Видео несчастного случая с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Киев сейчас.

"У ребенка трещина на носу и колото-резанные раны на ноге. Администрация заведения никак на это не отреагировала. Помощь ребенку оказали неравнодушные посетители. Полиция также была на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел еще 17 июля.

Напомним, в июне в ТРЦ Retroville 40-летнему посетителю стало плохо на беговой дорожке. На помощь ему бросился другой мужчина и попытался реанимировать. В спортклубе медика не было, на место вызвали скорую помощь. Но спасти мужчину не удалось.

Читайте также"Посинел и упал на пол": появились подробности смерти мужчины в киевском спортклубе

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко