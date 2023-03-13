Все из-за обращения украинца к россиянам.

В России заблокировали рецепт чечевицы от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Об этом сообщается на сайте российской общественной организации "Роскомсвобода". Согласно их данным, решение о блокировке было принято 9 марта, а уже 12 марта страницу заблокировали для россиян. Перед рецептом было размещено обращение к граждам РФ, в котором повар пытался донести до них правдивую информацию о войне.

"Ваше преступное правительство начало полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины - наступление на все украинские города, в том числе Киев. Ракеты летят не в военных, а в мирных жителей. Армия России, которая даже не представляет в какую кровавую авантюру ее втянули, терпит огромные человеческие потери", - написал он.

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Сам Клопотенко сообщил в Twitter, что 10 марта получил "предупреждение" от Роскомнадзора, в котором его обвинили в "нарушении распространения информации" и сказали удалить ее.

"Роскомнадзор - совет: чем раньше перейдете на украинский, тем легче будет потом. А вообще рыгал я на вас прошлогодней паской", - написал повар.

Заявления Клопотенко о войне

Ранее шеф-повар рассказал, какой ужин подал бы российскому президенту Владимиру Путину перед казнью.

Также он рассказал, с какими блюдами ассоциирует украинских политиков. Например, президент Владимир Зеленский у него ассоциируется с борщом.

А недавно он поделился впечатлениями от работы с женой президента Украины Еленой Зеленской.

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