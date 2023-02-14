Инструкторы ЧВК "Вагнер" готовят рекрутов непосредственно в районе ведения боевых действий.

Российских военнослужащих из числа только что мобилизованных готовят две-три недели. Из-за этого они имеют низкий уровень готовности к выполнению задач.

"С целью компенсирования масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий, на территории полигона Кадамовский Российской Федерации, в учебном центре проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск, из числа мобилизованных и "добровольцев". Основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки. Отдельные группы проходят двухнедельный курс. В результате отмечается низкий уровень готовности к выполнению задач", – сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При этом с начала этого года на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются к подготовке непосредственно в районе ведения боевых действий.

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Мобилизация в РФ

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готова начать новую мобилизацию, но трудно интегрировать те войска, которые она уже призвала. Он отметил, что дальнейшая мобилизация истощит Россию еще больше.

В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что Россия еще имеет возможность проводить мобилизацию и формировать пехотные подразделения. Их могут использовать для пехотных штурмов.

При этом, Москва опровергла слухи о второй волне мобилизации на территории России. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на обращение американского посольства РФ к своим гражданам с призывами покинуть Россию.

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