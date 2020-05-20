В России медсестра надела прозрачный защитный костюм на бикини и была наказана (фото)

В отношении медработника применили дисциплинарное взыскание, хотя пациенты не имели ничего против ее внешнего вида.

В российской Туле медсестра инфекционного госпиталя надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини, за что была наказана.

Читайте такжеПрикованную к кровати москвичку оштрафовали за "нарушение" самоизоляцииКак сообщает местный сайт «Тульские новости», в региональном Минздраве заявили, что сотрудник нарушил требования к медицинской одежде, и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу.

В свою очередь, медсестра объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко. По ее словам, она не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

Пациенты же, находящиеся в палате, не имели ничего против внешнего вида медсестры.

Ранее УНИАН писал, как в России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья.