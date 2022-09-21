Указ о мобилизации вступает в силу уже сегодня, 21 сентября.

Один из пунктов указа Владимира Путина о мобилизации в России скрыт от широкой аудитории. На это многие обратили внимание, ведь в документе на сайте Кремля был пропущен 7 пункт.

Оказывается, он скрыт грифом "для служебного пользования".

В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, он просто пропущен. А в версии указа, размещенной на сайте для официального опубликования нормативных актов, сказано, что это пункт "для служебного пользования".

Видео дня

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

Вас также могут заинтересовать новости: