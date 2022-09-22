Сведения, которые ранее появились в СМИ, опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Российские власти утверждают, что информация о мобилизации 1 миллиона человек не соответствует действительности. Якобы в секретном пункте указа президента РФ об этом не было сказано.

Информацию опроверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

Он заявил, что сведения журналистов — "это ложь". Однако Песков никак не подкрепил свои слова и не поделился подробностями.

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Секретный пункт в указе о частично мобилизации в РФ: что известно

В версии документа, которую опубликовали на сайте Кремля, 7 пункт пропущен. А в варианте, размещенном на сайте до официальной публикации нормативных актов, напротив него присутствует отметка "для служебного пользования".

Вчера, 21 сентября, Песков заявил, что в секретном пункте сказано о необходимости призвать в армию 300 тысяч человек.

Сегодня портал "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в Кремле сообщил о тайной части указа. Согласно данным журналистов, в 7 пункте было написано о призыве 1 миллиона человек. Именно эти сведения опроверг Песков.

Частичная мобилизация в России: основные подробности

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем выступлении глава государства-агрессора отдельно пригрозил союзникам Украины ядерным оружием: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тысяч человек. В МВД Украины прокомментировали эту информацию. По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, сразу такое количество мобилизовать не получится. Первая волна будет включать 40-50 тысяч.

Приказ Путина о частичной мобилизации прокомментировали в США, Нидерландах, Великобритании и Латвии. Союзники Украины сходятся во мнении, что этот шаг свидетельствует об отчаянии России и еще раз демонстрирует угрозу, которую она представляет для Европы.

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