При этом глава правительства страны подчеркнул, что приоритетом останется прием украинских семей.

Ирландия рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, убегающих от мобилизации.

Об этом сообщил премьер-министр страны Михол Мартин в комментарии изданию The Journal.

"Нам нужно все это оценить. Прежде всего мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление на убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году выросло. Это дает значительное давление на страну", – сказал премьер.

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Напомним, Ирландия одной из первых открыла границы для украинцев после начала полномасштабного вторжения России и отменила визовый режим.

Также Мартин поставил под сомнение пребывание России среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметив, что она с помощью вето "может вести несправедливую войну, что является вопиющим нарушением основополагающего Устава ООН".

"Думаю, в рамках ООН это очень серьезный вопрос для всех, и он побуждает к ускорению реформ на самом высоком уровне в организации", – сказал Мартин.

Мобилизация в РФ: детали

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После обращения Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.

Кроме того, россияне вышли на акции протеста против мобилизации, но их задерживали силовики. В отделениях милиции задержанным вручали повестки.

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